Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы поздравляют парней с восемнадцатилетием. Данила и Эля теперь официально могут подать заявление в ЗАГС, а Ваня сдает на водительские права. Полина и Лида работают над коллекцией одежды под руководством Миланы. Антон и Гамлет не могут договориться, чья фамилия будет первой на вывеске в автосалоне, и заключают пари. Более того, спор мужчин переходит в ссору между детьми: Эля отказывается брать фамилию «Иванова».



Что поможет разрешить конфликт двух семей, узнаете в 4 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 1 серия бесплатно доступна на нашем сервисе Wink!

