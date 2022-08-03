Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 1
Комедия16+

Ивановы поздравляют парней с восемнадцатилетием. Данила и Эля теперь официально могут подать заявление в ЗАГС, а Ваня сдает на водительские права. Полина и Лида работают над коллекцией одежды под руководством Миланы. Антон и Гамлет не могут договориться, чья фамилия будет первой на вывеске в автосалоне, и заключают пари. Более того, спор мужчин переходит в ссору между детьми: Эля отказывается брать фамилию «Иванова».

Что поможет разрешить конфликт двух семей, узнаете в 4 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 1 серия

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

