Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 19
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
19-я серия
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 19
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Полина пытается объяснить мужу, как она оказалась в шкафу у Игоря, но Антон даже слушать не хочет ее оправдания. Лида ищет документы на дом, чтобы подарить его Даниле с Элей на свадьбу, однако выясняется, что недвижимость принадлежит другому человеку. Леха украшает спальню лепестками роз, желая загладить свою вину, а Ваня пытается вернуть Анастасию Павловну.

Захочет ли аспирантка возобновить отношения с парнем, узнаете в 4 сезоне ситкома «Ивановы-Ивановы» — 19 серия бесплатно доступна на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»