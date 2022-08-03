Антон отказывается помогать жене в продвижении бренда одежды, поэтому Полина решает обратиться к другим мужчинам. Леха придумывает спонтанную идею, как сбежать от жены на рыбалку с друзьями, а Лида в это время открывает для себя достоинства модного смартфона. Тем временем Ваня в первый рабочий день в автосалоне выдает себя за управляющего, чтобы понравиться красивой девушке.



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