Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 12
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
12-я серия
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 12
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Антон отказывается помогать жене в продвижении бренда одежды, поэтому Полина решает обратиться к другим мужчинам. Леха придумывает спонтанную идею, как сбежать от жены на рыбалку с друзьями, а Лида в это время открывает для себя достоинства модного смартфона. Тем временем Ваня в первый рабочий день в автосалоне выдает себя за управляющего, чтобы понравиться красивой девушке.

Сработает ли план Вани, узнаем в 4 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 12 серия бесплатно доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»