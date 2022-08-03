Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 7
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
7-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 7
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Борис хочет получить грант от Министерства сельского хозяйства, а остальные Ивановы пытаются привыкнуть к жизни в деревне. Алексей ремонтирует крышу и с высоты замечает, что его бывшая жена и ветеринар мило беседуют и даже флиртуют. В гости к Эле приезжает Яна — Ваня пытается противостоять попыткам соблазнения девушки, пока Борис не дает паре совместное задание.

Сможет ли Ваня сохранить верность Насте, узнаем в 5 сезоне ситкома «Ивановы-Ивановы» — 7 серия бесплатно доступна на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»