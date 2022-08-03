Борис хочет получить грант от Министерства сельского хозяйства, а остальные Ивановы пытаются привыкнуть к жизни в деревне. Алексей ремонтирует крышу и с высоты замечает, что его бывшая жена и ветеринар мило беседуют и даже флиртуют. В гости к Эле приезжает Яна — Ваня пытается противостоять попыткам соблазнения девушки, пока Борис не дает паре совместное задание.



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