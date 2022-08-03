Полина и Лида отправляются в лес снимать стресс — стрелять из винтовки по самодельным мишеням. У Нины напряженные отношения с дочерью, и она просит Бориса попробовать найти к ней подход. Бунтарка Вася хочет поехать на вечеринку и заключает сделку с ухажером матери, а Эля по неосторожности разливает кофе на ноутбук мужа, что приводит к новой череде конфликтов в их семье.



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