Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 17
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
17-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 17
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Полина и Лида отправляются в лес снимать стресс — стрелять из винтовки по самодельным мишеням. У Нины напряженные отношения с дочерью, и она просит Бориса попробовать найти к ней подход. Бунтарка Вася хочет поехать на вечеринку и заключает сделку с ухажером матери, а Эля по неосторожности разливает кофе на ноутбук мужа, что приводит к новой череде конфликтов в их семье.

Неужели брак Дани и Эли снова под угрозой? Включайте 5 сезон сериала «Ивановы-Ивановы» — 17 серия бесплатно доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»