Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 16
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
16-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 16
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Даня и Эля теперь вдвоем снимают квартиру в городе, а Ваня встречается одновременно и с Настей, и с Яной. В продуктовом магазине Борис и Полина представляются семейной парой, чтобы получить контракт на поставку сыра. Там же Алексей знакомится с шикарной девушкой, чтобы доказать Лиде свою востребованность. Управляющий магазином вместе с женой едут на ферму ознакомиться с условиями производства, не подозревая, что у Лехи есть компромат на одного из них.

Смогут ли Ивановы заключить сделку, узнаете в 5 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 16 серия бесплатно доступна на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»