Даня и Эля теперь вдвоем снимают квартиру в городе, а Ваня встречается одновременно и с Настей, и с Яной. В продуктовом магазине Борис и Полина представляются семейной парой, чтобы получить контракт на поставку сыра. Там же Алексей знакомится с шикарной девушкой, чтобы доказать Лиде свою востребованность. Управляющий магазином вместе с женой едут на ферму ознакомиться с условиями производства, не подозревая, что у Лехи есть компромат на одного из них.



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