Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 5
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
5-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 5
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

К Ивановым снова приезжает Симона с очередной попыткой выкупить землю. Тем временем Эля не может смириться с отсутствием бьюти-гаджетов, поэтому Лида решает поделиться с невесткой своими бигуди, а Данила — заработать жене на плойку. Алексей ревнует бывшую супругу к местному ветеринару и пытается за ней проследить.

Как закончится очередной день семьи в новом доме, узнаете в 5 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 5 серия онлайн доступна только на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»