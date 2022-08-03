К Ивановым снова приезжает Симона с очередной попыткой выкупить землю. Тем временем Эля не может смириться с отсутствием бьюти-гаджетов, поэтому Лида решает поделиться с невесткой своими бигуди, а Данила — заработать жене на плойку. Алексей ревнует бывшую супругу к местному ветеринару и пытается за ней проследить.



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