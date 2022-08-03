Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 9
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
9-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 9
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Вся семья отправляется на фермерскую ярмарку: Борис мечтает победить на конкурсе сыроваров. Впечатленная виртуозной игрой ветеринара на гитаре Лида приглашает его поехать вместе с ними. На мероприятии Степан предлагает ей спеть дуэтом на сцене. Данила берет с собой на ярмарку вторую партию сыра, которую он снова приготовил по рецепту дедушки, однако Борис не поддерживает новое хобби парня.

Кто же будет признан лучшим сыроваром, узнаем в сериале «Ивановы-Ивановы» — смотреть онлайн 9 серию 5 сезона можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»