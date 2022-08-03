Вся семья отправляется на фермерскую ярмарку: Борис мечтает победить на конкурсе сыроваров. Впечатленная виртуозной игрой ветеринара на гитаре Лида приглашает его поехать вместе с ними. На мероприятии Степан предлагает ей спеть дуэтом на сцене. Данила берет с собой на ярмарку вторую партию сыра, которую он снова приготовил по рецепту дедушки, однако Борис не поддерживает новое хобби парня.



Кто же будет признан лучшим сыроваром, узнаем в сериале «Ивановы-Ивановы» — смотреть онлайн 9 серию 5 сезона можно на Wink!

