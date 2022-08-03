Данила опаздывает на последний автобус и попадает в опасное приключение. Леха с дедом находит погреб и накрывает поляну из продуктовых запасов Бориса. Тем временем Антон ищет инвестора, который будет готов погасить долги Бориса за ферму. Ваня продолжает встречаться с Анастасией Павловной, но вдруг в институт неожиданно для всех возвращается Яна…



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