Случайно увидев видеозапись, где Данила целует соседскую девчонку, Эля собирает вещи и сбегает из деревни. Леха продолжает завоевывать внимание бывшей жены, но не совсем стандартными способами. В это время Ваня с дедом отправляется на страусиную ферму, чтобы украсть дорогущее яйцо, а Нина боится признаться дочери, что встречается с Борисом.



Признается ли она Дане в своих чувствах, вы узнаете в 5 сезоне ситкома «Ивановы-Ивановы» — 13 серия бесплатно доступна только на нашем сервисе Wink!

