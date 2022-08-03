Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 13
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
13-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 13
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Случайно увидев видеозапись, где Данила целует соседскую девчонку, Эля собирает вещи и сбегает из деревни. Леха продолжает завоевывать внимание бывшей жены, но не совсем стандартными способами. В это время Ваня с дедом отправляется на страусиную ферму, чтобы украсть дорогущее яйцо, а Нина боится признаться дочери, что встречается с Борисом.

Признается ли она Дане в своих чувствах, вы узнаете в 5 сезоне ситкома «Ивановы-Ивановы» — 13 серия бесплатно доступна только на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»