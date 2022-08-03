Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 2
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
2-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 2
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Всей семьей Ивановы приезжают к Борису — родному брату Антона, с которым тот не общается уже много лет. Хозяин не рад такому визиту и настроен крайне недружелюбно: он делит дом на две половины и запрещает пользоваться его частью. Данила и Ваня устанавливают антенну на дерево, чтобы подключить интернет, но Эля все равно расстроена, потому что вместо свадебного путешествия они вынуждены жить в деревне.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»