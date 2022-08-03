Всей семьей Ивановы приезжают к Борису — родному брату Антона, с которым тот не общается уже много лет. Хозяин не рад такому визиту и настроен крайне недружелюбно: он делит дом на две половины и запрещает пользоваться его частью. Данила и Ваня устанавливают антенну на дерево, чтобы подключить интернет, но Эля все равно расстроена, потому что вместо свадебного путешествия они вынуждены жить в деревне.



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