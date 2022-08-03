Данила устанавливает камеры по всему участку и создает приложение онлайн-фермы. Васька его поддерживает, а вот Эля продвигает идею переезда в город. Борис решает извиниться перед Ниной, однако мужчина не может сказать ни слова и доказывает свою любовь делом. Лида признается соседке, что тоже хочет, чтобы ей кто-то помог… И этот разговор подслушивает Леха.



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