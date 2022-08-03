Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 12
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
12-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 12
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Данила устанавливает камеры по всему участку и создает приложение онлайн-фермы. Васька его поддерживает, а вот Эля продвигает идею переезда в город. Борис решает извиниться перед Ниной, однако мужчина не может сказать ни слова и доказывает свою любовь делом. Лида признается соседке, что тоже хочет, чтобы ей кто-то помог… И этот разговор подслушивает Леха.

Сможет ли бывший муж удивить Лиду, узнаем в новом эпизоде. Включайте сериал «Ивановы-Ивановы» — 5 сезон 12 серию можно смотреть только на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»