Неожиданно приезжает бывший муж Нины — дочь очень рада отцу, а вот Борису визит кажется подозрительным. Тем временем Эля поздно ночью возвращается домой на машине вместе с руководителем Арсеном, чем вызывает у Дани ревность. Борис, Леха и дед хотят поймать Пашу на воровстве денег, а Лида приглашает Степана провести вечер вдвоем, чтобы рассказать ему о беременности.



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