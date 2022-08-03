Лида со слезами провожает бывшего мужа на Камчатку, оставляя свой секрет в тайне, а Ваня закрывает Данилу и Элю в сарае, чтобы помирить их после ссоры. Тем временем у Полины рождается план получения гранта и спасения фермы, но на участок вот-вот приедет бульдозер Симоны для сноса дома.



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