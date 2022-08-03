Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 21
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
21-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 21
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Лида со слезами провожает бывшего мужа на Камчатку, оставляя свой секрет в тайне, а Ваня закрывает Данилу и Элю в сарае, чтобы помирить их после ссоры. Тем временем у Полины рождается план получения гранта и спасения фермы, но на участок вот-вот приедет бульдозер Симоны для сноса дома.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»