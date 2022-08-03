Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 15
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
15-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 15
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Эля игнорирует звонки мужа и угрожает Ване его отношениями с Яной, если он не привезет в город ее вещи с фермы. Тем временем Виктор Алексеевич представляется отцом Лиды и устраивает Степану испытания, пока местные жители обсуждают личную жизнь Бориса и Нины накануне выборов.

Повлияют ли отношения на результаты голосования, узнаем в сериале «Ивановы-Ивановы» — 15 серия 5 сезона онлайн доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»