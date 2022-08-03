Эля игнорирует звонки мужа и угрожает Ване его отношениями с Яной, если он не привезет в город ее вещи с фермы. Тем временем Виктор Алексеевич представляется отцом Лиды и устраивает Степану испытания, пока местные жители обсуждают личную жизнь Бориса и Нины накануне выборов.



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