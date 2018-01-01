Российские комедии

Российские комедии — это особый жанр, который дарит зрителям море позитива и хорошего настроения. В этой подборке собраны лучшие российские комедии, в которых юмор соседствует с житейской мудростью, а ситуации, знакомые каждому, превращаются в повод для смеха. Здесь и классика российского кинематографа, и современные хиты, которые уже стали любимыми у многих зрителей. Если вы ищете фильмы, способные развеселить и порадовать, не пропустите эту подборку. В нашей коллекции собраны такие фильмы, как «Особенности национальной охоты», «День радио», фильм «Самый лучший день», «Бабушка легкого поведения» и многие другие. Российские комедии хорошего качества доступны для просмотра по подписке на Wink.