Не скажу (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Новогоднее чудо своими руками: праздничная комедия в духе «Иронии судьбы».
Примерный муж и отец Павлик в канун Нового года, по нелепой случайности перепутав два одинаковых с виду пальто, приходит домой в чужом, чем навлекает на себя кучу неприятностей. Мало того, что его жена Маша находит в кармане шикарное ожерелье, предназначенное некой Ире, так еще и письмо от дочки Вари Деду Морозу, которое лежало в кармане его собственного пальто, безвозвратно утеряно. Со всеми этими проблемами придется срочно разбираться, ведь на носу праздник, а главное — нужно купить Варе подарок! Только вот девочка верит в Деда Мороза, а он сказал, что новогоднее желание надо держать в секрете и никому не рассказывать, что же она попросила. Так что единственное, что остается родителям, — разыскивать злосчастное письмо по всей Москве и надеяться на чудо.
- АПРежиссёр
Анна
Пармас
- МААктриса
Мария
Андреева
- АРАктриса
Анна
Рыцарева
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Антон
Васильев
- АПАктриса
Алиса
Прохорова
- Актёр
Борис
Дейков
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- ЛСАктёр
Лев
Соловьёв
- ЕССценарист
Екатерина
Сазонова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- АППродюсер
Александр
Плотников
- Продюсер
Борис
Хлебников
- АКПродюсер
Анастасия
Куликова
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- НАКомпозитор
Николай
Анохин
- ААКомпозитор
Андрей
Антоненко