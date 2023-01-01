Не скажу (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Новогоднее чудо своими руками: праздничная комедия в духе «Иронии судьбы».



Примерный муж и отец Павлик в канун Нового года, по нелепой случайности перепутав два одинаковых с виду пальто, приходит домой в чужом, чем навлекает на себя кучу неприятностей. Мало того, что его жена Маша находит в кармане шикарное ожерелье, предназначенное некой Ире, так еще и письмо от дочки Вари Деду Морозу, которое лежало в кармане его собственного пальто, безвозвратно утеряно. Со всеми этими проблемами придется срочно разбираться, ведь на носу праздник, а главное — нужно купить Варе подарок! Только вот девочка верит в Деда Мороза, а он сказал, что новогоднее желание надо держать в секрете и никому не рассказывать, что же она попросила. Так что единственное, что остается родителям, — разыскивать злосчастное письмо по всей Москве и надеяться на чудо.



