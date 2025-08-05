Сценарная комната (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Трое известных деятелей искусств - Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев - в ожидании режиссера обсуждают возможные сценарии нового фильма про спасение будущего. Но в какой-то момент герои начинают подозревать, что, возможно, они и сами находятся внутри сценария. Остается только понять, кто собрал их здесь и зачем.



"Сценарная комната" - это метакомедия, выполненная на стыке жанров: художественной короткометражки и документального расследования.



Вопросы, поднимаемые в фильме, отражают возможные сценарии будущего - что спасет человечество: любовь, медицина или прогресс и новые материалы. Вместе со зрителем героям предстоит найти ответ, иначе их кино никогда не закончится.

