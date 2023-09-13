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Как звезды (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Две актрисы пытаются достичь успеха и не растерять свою дружбу. Драмеди по мотивам воспоминаний исполнительниц главных ролей — Натальи Земцовой и Надежды Ивановой. Соня приезжает в Москву из Омска, чтобы стать звездой большого кино. Маша живет в столице, но зарабатывает на жизнь по большей части озвучиванием мультфильмов. Две девушки встретились на улице, тут же подружились и стали жить вместе. Они стараются помогать друг другу и однажды знакомятся с кастинг-директором, который устраивает их на костюмный фильм с известными актерами. Так начинается цепочка событий, которая проверит отношения Сони и Маши на прочность. Смогут ли они пройти эти испытания, узнаете из комедии «Как звезды» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Мария
Лойтер
- Актриса
Наталья
Земцова
- НИАктриса
Надежда
Иванова
- Актриса
Юлия
Снигирь
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- КЯАктёр
Кирилл
Якушенко
- АВАктёр
Александр
Варлей
- ВААктёр
Владимир
Аверьянов
- МЛСценарист
Мария
Лойтер
- ВССценарист
Вера
Свешникова-Васькович
- Сценарист
Наталья
Земцова
- НИСценарист
Надежда
Иванова
- АМПродюсер
Ашот
Месропян
- ВКПродюсер
Владимир
Кислицын
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- ЛХМонтажёр
Лев
Холоднов
- КГОператор
Кирилл
Герра
- ВЖКомпозитор
Влад
Жуков