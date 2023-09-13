Две актрисы пытаются достичь успеха и не растерять свою дружбу. Драмеди по мотивам воспоминаний исполнительниц главных ролей — Натальи Земцовой и Надежды Ивановой. Соня приезжает в Москву из Омска, чтобы стать звездой большого кино. Маша живет в столице, но зарабатывает на жизнь по большей части озвучиванием мультфильмов. Две девушки встретились на улице, тут же подружились и стали жить вместе. Они стараются помогать друг другу и однажды знакомятся с кастинг-директором, который устраивает их на костюмный фильм с известными актерами. Так начинается цепочка событий, которая проверит отношения Сони и Маши на прочность. Смогут ли они пройти эти испытания, узнаете из комедии «Как звезды» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

