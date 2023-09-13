Как звезды
Wink
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Как звезды
6.62023, Как звезды
Комедия99 мин18+
Соня и Маша попадают в мир большого кино, и теперь их дружбе предстоит проверка на прочность. Приз зрительских симпатий МКФ «Дух огня»

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Как звезды (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Две актрисы пытаются достичь успеха и не растерять свою дружбу. Драмеди по мотивам воспоминаний исполнительниц главных ролей — Натальи Земцовой и Надежды Ивановой. Соня приезжает в Москву из Омска, чтобы стать звездой большого кино. Маша живет в столице, но зарабатывает на жизнь по большей части озвучиванием мультфильмов. Две девушки встретились на улице, тут же подружились и стали жить вместе. Они стараются помогать друг другу и однажды знакомятся с кастинг-директором, который устраивает их на костюмный фильм с известными актерами. Так начинается цепочка событий, которая проверит отношения Сони и Маши на прочность. Смогут ли они пройти эти испытания, узнаете из комедии «Как звезды» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как звезды»