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Папаша в бегах (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Папаша в бегах» — история мужчины, который сбегает от беременной жены на вахту, но по дороге впутывается в приключение с воришкой-беспризорником. Комедийное роуд-муви с Михаилом Тройником, Ярославом Могильниковым и Ириной Горбачевой.
Анатолия окончательно достает своими требованиями и претензиями беременная жена, и он уезжает на вахту в город Когалым. В поезде он встречает подростка Колю, который тоже направляется туда — чтобы стать частью преступной банды. Свои воровские навыки Коля решает продемонстрировать на Анатолии, похитив у него часы. Когда тот пытается поймать воришку, Коля заявляет, что за ним гонится маньяк. В последовавшем беспорядке им вместе приходится сойти с поезда, и вместе же добираться до заветного Когалыма — пешком, на попутных автомобилях, лошадях и даже лодках.
Что ждет героев в конце пути, узнаете, когда будете смотреть «Папаша в бегах» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- АЮРежиссёр
Алексей
Южаков
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Ярослав
Могильников
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Михаил
Орлов
- НААктёр
Николай
Аузин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ЕСАктриса
Елена
Станиславская
- ЕСАктёр
Евгений
Совастенков
- АЮСценарист
Алексей
Южаков
- ДПСценарист
Дмитрий
Пензин
- МАСценарист
Михаил
Артемьев
- АРПродюсер
Анна
Румянцева
- МППродюсер
Маргарита
Посадских
- АГПродюсер
Андрей
Гуркин
- АЗПродюсер
Андрей
Зубов
- КШМонтажёр
Константин
Шведов
- ДТОператор
Дмитрий
Тихонов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев