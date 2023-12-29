Папаша в бегах
Wink
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Папаша в бегах
8.62023, Папаша в бегах
Комедия, Мелодрама92 мин12+
Комедийное роуд-муви о сбежавшем от жены муже, который ввязывается в приключение с малолетним воришкой

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Папаша в бегах (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Фильм «Папаша в бегах» — история мужчины, который сбегает от беременной жены на вахту, но по дороге впутывается в приключение с воришкой-беспризорником. Комедийное роуд-муви с Михаилом Тройником, Ярославом Могильниковым и Ириной Горбачевой.

Анатолия окончательно достает своими требованиями и претензиями беременная жена, и он уезжает на вахту в город Когалым. В поезде он встречает подростка Колю, который тоже направляется туда — чтобы стать частью преступной банды. Свои воровские навыки Коля решает продемонстрировать на Анатолии, похитив у него часы. Когда тот пытается поймать воришку, Коля заявляет, что за ним гонится маньяк. В последовавшем беспорядке им вместе приходится сойти с поезда, и вместе же добираться до заветного Когалыма — пешком, на попутных автомобилях, лошадях и даже лодках.

Что ждет героев в конце пути, узнаете, когда будете смотреть «Папаша в бегах» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папаша в бегах»