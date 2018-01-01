Wink
Фильмы
Папаша в бегах
Актёры и съёмочная группа фильма «Папаша в бегах»

Актёры и съёмочная группа фильма «Папаша в бегах»

Режиссёры

Алексей Южаков

Режиссёр

Актёры

Михаил Тройник

АктёрТоля
Ярослав Могильников

АктёрКоля
Ирина Горбачёва

АктрисаАлена
Анна Уколова

АктрисаИнспекторша
Кирилл Полухин

АктёрБатя
Михаил Орлов

АктёрЕгерь
Николай Аузин

АктёрМайор
Леонид Громов

АктёрДедушка
Елена Станиславская

АктрисаЖурналистка
Евгений Совастенков

Актёрполицейский

Сценаристы

Алексей Южаков

Сценарист
Дмитрий Пензин

Сценарист
Михаил Артемьев

Сценарист

Продюсеры

Анна Румянцева

Продюсер
Маргарита Посадских

Продюсер
Андрей Гуркин

Продюсер
Андрей Зубов

Продюсер

Монтажёры

Константин Шведов

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Тихонов

Оператор

Композиторы

Кирилл Бородулев

Композитор