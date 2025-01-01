Жванецкий (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Современные артисты зачитывают монологи знаменитого сатирика. «Жванецкий» — фильм-концерт, созданный при участии Евгения Гришковца.
Михаил Жванецкий оставил после себя внушительное наследие из монологов, которые не потеряли в актуальности до сих пор. Чтобы почтить память сатирика, Евгений Гришковец собрал группу талантливых артистов, в исполнении которых произведения Жванецкого начинают играть новыми красками. Среди них — Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко и многие другие. Выступления сопровождаются воспоминаниями родственников Жванецкого и экскурсией в его рабочий кабинет, сохраняющий дух творчества писателя.
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Рейтинг
- Режиссёр
Вадим
Плохотников
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Сценарист
Дмитрий
Щербанов
- Сценарист
Вадим
Плохотников
- Сценарист
Евгений
Гришковец
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- ДВПродюсер
Дмитрий
Власов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- ИКПродюсер
Илья
Кривицкий
- НЩКомпозитор
Николай
Щеглов