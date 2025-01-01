Жванецкий
Wink
Фильмы
Жванецкий
8.92025, Жванецкий
Концерты, Комедия81 мин16+


Жванецкий (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Современные артисты зачитывают монологи знаменитого сатирика. «Жванецкий» — фильм-концерт, созданный при участии Евгения Гришковца.

Михаил Жванецкий оставил после себя внушительное наследие из монологов, которые не потеряли в актуальности до сих пор. Чтобы почтить память сатирика, Евгений Гришковец собрал группу талантливых артистов, в исполнении которых произведения Жванецкого начинают играть новыми красками. Среди них — Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко и многие другие. Выступления сопровождаются воспоминаниями родственников Жванецкого и экскурсией в его рабочий кабинет, сохраняющий дух творчества писателя.

Увидеть эти выступления своими глазами позволит фильм «Жванецкий» (2025), смотреть онлайн который можно на Wink.

Жванецкий смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Концерты
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
9.2 IMDb