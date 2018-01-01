Биография

Николай Щеглов — российский композитор. Родился 31 октября 1975 года. Николай является сооснователем продакшен-студии музыкального профессионального контента «Азвука». Он более 20 лет работает в рекламной индустрии, и за это время писал музыку для многих российских и зарубежных компаний. Помимо этого, работает над созданием композиций для социальных роликов различных благотворительных фондов. В кинематографе начал работать с 2022 года — его первым проектом на этом поприще стало создание музыкального сопровождения для сериала «Суперпозиция». Также работал композитором над проектами «Макс и Гусь», «Кореша» и другими.