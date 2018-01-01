Новые детективы
Всё тайное станет явным: коллекция новых детективных историй.

Постер к фильму Сумрак ночи 2025
7.9

Сумрак ночи

2025, 95 мин
Постер к фильму Открытое море. Смерть рядом 2025
6.2

Открытое море. Смерть рядом

2025, 118 мин
Постер к фильму Красный шелк 2025
8.6

Красный шелк

2025, 145 мин
Постер к фильму Сантош 2024
7.0

Сантош

2024, 122 мин
Постер к фильму Настоящие детективы 2024
7.9

Настоящие детективы

2024, 89 мин
Постер к фильму Мистер К 2024
5.3

Мистер К

2024, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Охота на киллера 2024
7.5

Охота на киллера

2024, 100 мин
Постер к фильму Ночь убийства 2024
7.7

Ночь убийства

2024, 95 мин
Постер к фильму Виртуальная реальность 2024
6.0

Виртуальная реальность

2024, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спящие псы 2024
8.7

Спящие псы

2024, 106 мин
Постер к фильму Конклав 2024
8.1

Конклав

2024, 115 мин
Постер к фильму Джун всемогущая 2024
6.1

Джун всемогущая

2024, 91 мин
Постер к фильму Плохая девочка 2024
7.2

Плохая девочка

2024, 113 мин
Постер к фильму Между сном и реальностью 2024
8.4

Между сном и реальностью

2024, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Криминальный город: Возмездие 2024
9.1

Криминальный город: Возмездие

2024, 104 мин
Постер к фильму Последнее задание 2024
7.0

Последнее задание

2024, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мститель: Игра на выживание 2024
8.2

Мститель: Игра на выживание

2024, 117 мин
Постер к фильму В потоке трех стихий 2024
8.2

В потоке трех стихий

2024, 81 мин
Постер к фильму Фабрика троллей 2024
8.0

Фабрика троллей

2024, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Идеальное преступление 2023
7.4

Идеальное преступление

2023, 97 мин
Постер к фильму Красные комнаты 2023
6.7

Красные комнаты

2023, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последнее ограбление 2023
7.4

Последнее ограбление

2023, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Объект преследования 2023
8.4

Объект преследования

2023, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Профессионал 2023
7.6

Профессионал

2023, 107 мин
Постер к фильму Чистильщик бассейнов 2023
5.5

Чистильщик бассейнов

2023, 99 мин
Постер к фильму Спасая Души 2023
7.6

Спасая Души

2023, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я слежу за тобой 2023
8.4

Я слежу за тобой

2023, 98 мин
Постер к фильму Криминальный город: Разборки в Пусане 2023
9.1

Криминальный город: Разборки в Пусане

2023, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Крипто шторм 2023
6.9

Крипто шторм

2023, 92 мин
Постер к фильму Что случилось с Хелен 2023
5.7

Что случилось с Хелен

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Телефонные мошенники 2023
8.5

Телефонные мошенники

2023, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тревожный звонок 2023
6.5

Тревожный звонок

2023, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Взломщик 2023
7.6

Взломщик

2023, 88 мин
Постер к фильму Последний подозреваемый 2023
9.2

Последний подозреваемый

2023, 115 мин
Постер к фильму Выбор 2023
7.5

Выбор

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму В плену огня 2023
7.9

В плену огня

2023, 77 мин
Постер к фильму Вендетта 2023
7.6

Вендетта

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Что скрывает океан 2023
6.9

Что скрывает океан

2023, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Миссия в Москве 2023
8.1

Миссия в Москве

2023, 117 мин
Постер к фильму Агата и сыск. Выгодный риск 2023
8.4

Агата и сыск. Выгодный риск

2023, 108 мин
Постер к фильму Мое преступление 2023
7.9

Мое преступление

2023, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Нандор Фодор и говорящий мангуст 2023
6.6

Нандор Фодор и говорящий мангуст

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Амстердам 2022
7.7

Амстердам

2022, 126 мин
Постер к фильму Холодный детектив 2022
7.9

Холодный детектив

2022, 97 мин
Постер к фильму Тихий лес 2022
7.0

Тихий лес

2022, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Похожий человек 2022
5.8

Похожий человек

2022, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Отголоски преступления 2022
6.2

Отголоски преступления

2022, 81 мин
Постер к фильму Пекарь 2022
7.9

Пекарь

2022, 100 мин