Мститель: Игра на выживание
Wink
Фильмы
Мститель: Игра на выживание
8.22024, Beterang 2
Боевик, Комедия117 мин18+
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Мститель: Игра на выживание (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Полиция ищет загадочного человека в маске, который убивает преступников, не получивших достойного наказания. Динамичный экшен «Мститель: Игра на выживание» — фильм, ставший сиквелом популярного корейского боевика о честном полицейском.

Анонимный палач, прозванный в социальных сетях и СМИ Хэчи, расправляется со злодеями, которые либо получили за свои преступления недостаточно долгий срок, либо избежали наказания вовсе. У мстителя появляются тысячи поклонников, но по его следу идет детектив Со Дочхоль и его команда. По мере того как Дочхоль глубже погружается в расследование, он все больше задается вопросом, зачем он защищает преступников, которые заслужили свою участь.

Чем закончится противостояние Хэчи и Дочхоля, вы узнаете из боевика «Мститель: Игра на выживание». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

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