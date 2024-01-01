Мститель: Игра на выживание (фильм, 2024) смотреть онлайн

Полиция ищет загадочного человека в маске, который убивает преступников, не получивших достойного наказания. Динамичный экшен «Мститель: Игра на выживание» — фильм, ставший сиквелом популярного корей�ского боевика о честном полицейском.



Анонимный палач, прозванный в социальных сетях и СМИ Хэчи, расправляется со злодеями, которые либо получили за свои преступления недостаточно долгий срок, либо избежали наказания вовсе. У мстителя появляются тысячи поклонников, но по его следу идет детектив Со Дочхоль и его команда. По мере того как Дочхоль глубже погружается в расследование, он все больше задается вопросом, зачем он защищает преступников, которые заслужили свою участь.



Чем закончится противостояние Хэчи и Дочхоля, вы узнаете из боевика «Мститель: Игра на выживание». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.



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