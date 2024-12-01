Выбор (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Выбор
Фильмы
Выбор
7.52023, Выбор
Триллер, Драма99 мин18+

О фильме

Полицейская возвращается в родной город, где ее затягивает расследование загадочного убийства. Фильм «Выбор» — аргентинский нуар о демонах прошлого.

В жизни Ирины наступает черная полоса. Работа в полиции поставлена на паузу из-за превышения полномочий. Ее дочь Хуана не ходит в школу и оказывается отстранена от учебы. В этот момент приходит новость, что ее мать Нина смертельно заболела. Теперь Ирине вместе с Хуаной приходится ехать в маленький город, где она выросла. Здесь у ее старой подруги пропадает дочь, и Ирина погружается в напряженное расследование, чтобы выяснить, какие секреты хранят местные жители.

Страна
Аргентина, Уругвай
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.6 IMDb