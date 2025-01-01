Открытое море. Смерть рядом (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девушка, чудом выжившая в рискованной экспедиции по Атлантическому океану, пытается вспомнить, что привело ее команду к катастрофе. Фильм «Открытое море. Смерть рядом» — драматический триллер из Великобритании о борьбе со стихией и человеческой жестокостью.



Молодую женщину по имени Меган выбрасывает на один из пляжей Оркнейских островов в полуразрушенной лодке, запачканной кровью. Она — единственная выжившая из команды путешественников, которые отправились в опасное плавание через Атлантику, чтобы побить мировой рекорд. Меган почти ничего не помнит из того, что с ней произошло, и теперь пытается восстановить в голове события последних дней. Кажется, что экспедиция была обречена на неудачу с самого начала, однако никто из ее четверых участников не мог и подумать, какая катастрофа их ожидает.



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