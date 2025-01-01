Контент станет доступным 07.08.2025
Открытое море. Смерть рядом (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Девушка, чудом выжившая в рискованной экспедиции по Атлантическому океану, пытается вспомнить, что привело ее команду к катастрофе. Фильм «Открытое море. Смерть рядом» — драматический триллер из Великобритании о борьбе со стихией и человеческой жестокостью.
Молодую женщину по имени Меган выбрасывает на один из пляжей Оркнейских островов в полуразрушенной лодке, запачканной кровью. Она — единственная выжившая из команды путешественников, которые отправились в опасное плавание через Атлантику, чтобы побить мировой рекорд. Меган почти ничего не помнит из того, что с ней произошло, и теперь пытается восстановить в голове события последних дней. Кажется, что экспедиция была обречена на неудачу с самого начала, однако никто из ее четверых участников не мог и подумать, какая катастрофа их ожидает.
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СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Мэттью
Лосассо
- БДАктриса
Белла
Дэйн
- ДРАктриса
Джоэнна
Рот
- МГАктриса
Мелоди
Гроув
- ТДАктёр
Там
Дин Берн
- НСАктёр
Ник
Скоген
- JQАктриса
Jenny
Quinn
- Актриса
Софи
Скелтон
- МСАктёр
Марк
Стрепан
- АХАктёр
Акшай
Ханна
- НССценарист
Ник
Скоген
- МЛСценарист
Мэттью
Лосассо
- ЭТПродюсер
Элизабет
Тернер Фокс
- НСПродюсер
Ник
Скоген
- АДХудожник
Алекс
Джонс Нэш
- CEХудожник
Charles
Engebretsen
- МЛМонтажёр
Мэттью
Лосассо
- КККомпозитор
Кайл
Киркпатрик