Последнее задание (2024 год) смотреть онлайн

Пожилой киллер оказывается перед непростым выбором, подружившись с молодой женщиной, которую должен убить. Фильм «Последнее задание» — неторопливая криминальная драма с Иэном Макшейном от режиссера «Открытой могилы» и «Аполлона 18».



На живописный остров Фуэртавентура прибывает наемный убийца по имени Уилсон. Здесь он должен выполнить финальное задание, прежде чем уйти в отставку. Работа обещает быть несложной, однако все сразу же идет не по плану. Предполагаемой цели не оказывается на месте, и Уилсону приходится притворяться туристом, пока нужный человек не появится в городе. Он знакомится с мальчиком Максом, чьи родители постоянно ссорятся друг с другом, а также с работницей бара Глорией. Новые друзья заставляют Уилсона по-другому взглянуть на жизнь, но так просто от прошлого ему не уйти.



Что выберет Уилсон — работу или совесть — вы узнаете из драмы «Последнее задание» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

