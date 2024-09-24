Между сном и реальностью (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Между сном и реальностью
8.42024, While You Were Sleeping
Детектив, Драма95 мин18+

О фильме

О фильме

Жена отправляется по последнему маршруту своего умершего мужа и узнает о нем темные секреты. Корейский детектив «Между сном и реальностью» (2024) о том, что порой близкие люди на поверку могут оказаться чужими.

У супруги популярного писателя обнаружен необычный диагноз — селективная амнезия. Ее мозг будто удалил из памяти некоторые события. Хотя муж заботится о ее состоянии, девушка все равно мучается от страшных кошмаров. Однажды ее супруг неожиданно уезжает, обещая вскоре вернуться, но позднее она узнает, что он разбился в автокатастрофе при странных обстоятельствах. Любящая вдова решается поехать в отель, где он останавливался в последний раз, и узнает, что муж скрывал от нее слишком много.

Какую жизнь он вел в тайне ото всех, с кем общался и от чего страдал?


Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb