Вендетта (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Дови только что вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. За решеткой у него был один старший наставник, Рэй Чилдресс, перед которым Дови в долгу. Юноша решает помочь Рэю и по его просьбе отыскать дочь, с которой тот потерял связь. Рискуя своей новообретенной свободой, Дови отправляется в соседний штат, чтобы отыскать девушку. Но обнаружив ее, Дови вскоре понимает, что прошлое девушки таит в себе множество опасностей, и он только что неосознанно привел одну из них прямо к ее порогу.

