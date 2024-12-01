Вендетта (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Дови только что вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. За решеткой у него был один старший наставник, Рэй Чилдресс, перед которым Дови в долгу. Юноша решает помочь Рэю и по его просьбе отыскать дочь, с которой тот потерял связь. Рискуя своей новообретенной свободой, Дови отправляется в соседний штат, чтобы отыскать девушку. Но обнаружив ее, Дови вскоре понимает, что прошлое девушки таит в себе множество опасностей, и он только что неосознанно привел одну из них прямо к ее порогу.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Актёр
Дермот
Малруни
- ДМАктёр
Даррен
Манн
- АГАктриса
Алисса
Госс
- ДХАктёр
Дон
Хендерсон Бэйкер
- МСАктриса
Мена
Сувари
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- СРАктриса
Селия
Роуз Гудинг
- ССАктриса
Соня
Сон
- ТДАктёр
Тимоти
Дуглас Перез
- КРАктёр
Кайл
Риггс
- ЛХАктриса
Ли
Хиггинботэм
- ДЛПродюсер
Дэна
Лустиг
- ЭУПродюсер
Эдвард
Уинтерс
- ДМПродюсер
Джефф
Мэйнард
- МПХудожник
Майкл
Пол Клаузен
- РБКомпозитор
Роке
Баньос