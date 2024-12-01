Вендетта (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Вендетта
7.62023, Breakwater
Триллер, Драма93 мин18+

О фильме

Дови только что вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. За решеткой у него был один старший наставник, Рэй Чилдресс, перед которым Дови в долгу. Юноша решает помочь Рэю и по его просьбе отыскать дочь, с которой тот потерял связь. Рискуя своей новообретенной свободой, Дови отправляется в соседний штат, чтобы отыскать девушку. Но обнаружив ее, Дови вскоре понимает, что прошлое девушки таит в себе множество опасностей, и он только что неосознанно привел одну из них прямо к ее порогу.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb