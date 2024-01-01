Ночь убийства (фильм, 2024) смотреть онлайн

Полиция начинает расследование смерти девушки, погибшей у загородного отеля. Главный подозреваемый без сознания, а свидетелям есть что скрывать. Китайский детектив «Ночь убийства» — фильм 2024 года, полный неожиданных поворотов сюжета.



Дождливым летним вечером у загородного отеля происходит убийство. Жертва — работница караоке-бара, выступавшая под псевдонимом Мэри. Менеджер отеля Ма видела, как под звуки сигнализации от здания уезжает мужчина на мотоцикле. Кроме того, за некоторое время до этого территорию покинула женщина, приходившая туда, чтобы договориться с мужем о разводе. Довольно быстро выясняется, что и у самой убитой были проблемы с бывшим супругом, в результате чего у нее появились могущественные враги.



