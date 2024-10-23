В плену огня
Wink
Фильмы
В плену огня
8.32023, On Fire
Триллер, Драма77 мин18+

В плену огня (Фильм 2023 год) смотреть онлайн

О фильме

Семья пытается спастись из города, расположенного посреди охваченного пожаром леса. «В плену огня» — фильм-катастрофа с Лэнсом Хенриксеном и Фионой Дуриф, вдохновленный реальными событиями.

Семья Лофлинов из города Колберг в штате Калифорния переживает не самые простые времена. Дэйв недавно открыл собственную строительную компанию, что сильно ударило по общему бюджету. Его жена Сара на восьмом месяце беременности, а сын Клэй делает все, что в его силах, чтобы получить стипендию на обучение в колледже. Джордж, отец Дейва, тяжело болен и ненавидит Сару, которая слишком сильно напоминает ему о покойной жене. В новостях говорят о бушующем в округе лесном пожаре, но надежда на то, что он обойдет город стороной, не умирает. Однажды, когда Дэйв едет в магазин, огонь все-таки достигает Колберга, и на дорогах появляются полицейские патрули, блокирующие доступ в опасную зону. Однако Дэйва это не останавливает: он готов на все, чтобы спасти семью от бушующей стихии.

Какие препятствия он встретит на пути, расскажет триллер «В плену огня» 2023 года. Оставайтесь на Wink, чтоб смотреть фильм онлайн.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb