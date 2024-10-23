В плену огня (Фильм 2023 год) смотреть онлайн

Семья пытается спастись из города, расположенного посреди охваченного пожаром леса. «В плену огня» — фильм-катастрофа с Лэнсом Хенриксеном и Фионой Дуриф, вдохновленный реальными событиями.



Семья Лофлинов из города Колберг в штате Калифорния переживает не самые простые времена. Дэйв недавно открыл собственную строительную компанию, что сильно ударило по общему бюджету. Его жена Сара на восьмом месяце беременности, а сын Клэй делает все, что в его силах, чтобы получить стипендию на обучение в колледже. Джордж, отец Дейва, тяжело болен и ненавидит Сару, которая слишком сильно напоминает ему о покойной жене. В новостях говорят о бушующем в округе лесном пожаре, но надежда на то, что он обойдет город стороной, не умирает. Однажды, когда Дэйв едет в магазин, огонь все-таки достигает Колберга, и на дорогах появляются полицейские патрули, блокирующие доступ в опасную зону. Однако Дэйва это не останавливает: он готов на все, чтобы спасти семью от бушующей стихии.



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