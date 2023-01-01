Что скрывает океан (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Детектив с элементами мистики о жене морского биолога, которая узнает, что полиция перестала искать ее мужа, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Биолог Рори занимается изучением подводных растений, у которых, как он считает, есть неисследованные медицинские свойства. Однажды во время очередного погружения он бесследно пропадает. Его жена Мара через три месяца узнает, что полиция прекратила поиски, хотя обстоятельства его исчезновения так и остаются загадкой. Своими исследованиями Рори мог нажить себе множество врагов, и произошедшее вполне могло стать результатом работы медицинских корпораций. Мару начинают посещать видения, которые проливают свет на то, что случилось на самом деле. Какова природа ее видений, расскажет «Что скрывает океан» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



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