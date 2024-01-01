Сантош (фильм, 2024) смотреть онлайн

Вдова констебля устраивается на должность покойного мужа, и теперь ей нужно расследовать противоречивое дело об убийстве девочки. Фильм «Сантош» — социальный детектив о полицейском произволе из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, выдвинутый Великобританией на «Оскар».



В индийской провинции конца 2010-х Сантош Саини в свои 28 лет становится вдовой, когда ее муж-полицейский погибает во время народного бунта. Она остается одна без помощи родственников и без средств к существованию. Однако по закону, согласно которому вдова госслужащего может унаследовать его должность, зарплату и пенсию, Сантош устраивается в полицию и оказывается в полном предрассудков мужском коллективе. Вскоре в округе происходит убийство маленькой девочки, чье тело находят на дне колодца. Сантош берется за расследование и на пути к истине открывает для себя, как в действительности устроена местная система правосудия.



