Wink
Фильмы
Сантош
Актёры и съёмочная группа фильма «Сантош»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сантош»

Актёры

Шахана Госвами

Шахана Госвами

Shahana Goswami
АктрисаSantosh Saini
Сунита Раджвар

Сунита Раджвар

Sunita Rajwar
АктрисаGeeta Sharma
Джитендра Сингх

Джитендра Сингх

Jitendra Singh
АктёрAdditional Constables
Гита Тьяги

Гита Тьяги

Geeta Tyagi
АктрисаMother Satya
Санджай Бишной

Санджай Бишной

Sanjay Bishnoi
АктёрBeniwal

Продюсеры

Майк Гудридж

Майк Гудридж

Mike Goodridge
Продюсер
Анна Даффилд

Анна Даффилд

Anna Duffield
Продюсер
Мартин Герхард

Мартин Герхард

Martin Gerhard
Продюсер
Натанаэль Кармиц

Натанаэль Кармиц

Nathanaël Karmitz
Продюсер
Элиотт Хайят

Элиотт Хайят

Eliott Khayat
Продюсер
Герхард Майкснер

Герхард Майкснер

Gerhard Meixner
Продюсер

Операторы

Леннерт Хиллеге

Леннерт Хиллеге

Lennert Hillege
Оператор