Красные комнаты (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

6.72023, Les chambres rouges
Триллер, Криминал113 мин18+
Модель и игрок в покер Кэлли-Энн становится поклонницей маньяка, убивавшего в прямом эфире. Триллер об одержимости

О фильме

О фильме

Необычная девушка питает одержимость к резонансному делу о маньяке, который транслировал убийства в даркнете. Канадский напряженный триллер «Красные комнаты» — фильм, с большим успехом показанный на кинофестивале в Карловых Варах.

Красавица Келли-Энн живет в небоскребе с огромными стеклянными окнами и по вечерам профессионально играет в онлайн-покер, пристально смотря в яркие экраны своего компьютера. В последнее время ее внимание захватил судебный процесс над Людовиком Шевалье, который зверски убил несколько девочек в онлайн-трансляции. Девушка ходит на каждое заседание, где присутствуют и поклонницы Шевалье, верящие в его невиновность. Пока присяжные слушают дело, Келли-Энн с задних рядов всматривается в лицо маньяка и все больше погружается в подробности трагедии, пока наконец не решает сама заглянуть в «красные комнаты» — место в даркнете, откуда подсудимый вел свои жуткие трансляции.

Зачем все это героине и что она надеется получить во всей этой истории, расскажут «Красные комнаты», фильм 2023 года.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красные комнаты»