Красные комнаты (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Необычная девушка питает одержимость к резонансному делу о маньяке, который транслировал убийства в даркнете. Канадский напряженный триллер «Красные комнаты» — фильм, с большим успехом показанный на кинофестивале в Карловых Варах.



Красавица Келли-Энн живет в небоскребе с огромными стеклянными окнами и по вечерам профессионально играет в онлайн-покер, пристально смотря в яркие экраны своего компьютера. В последнее время ее внимание захватил судебный процесс над Людовиком Шевалье, который зверски убил несколько девочек в онлайн-трансляции. Девушка ходит на каждое заседание, где присутствуют и поклонницы Шевалье, верящие в его невиновность. Пока присяжные слушают дело, Келли-Энн с задних рядов всматривается в лицо маньяка и все больше погружается в подробности трагедии, пока наконец не решает сама заглянуть в «красные комнаты» — место в даркнете, откуда подсудимый вел свои жуткие трансляции.



Зачем все это героине и что она надеется получить во всей этой истории, расскажут «Красные комнаты», фильм 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

