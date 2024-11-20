Красные комнаты (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Необычная девушка питает одержимость к резонансному делу о маньяке, который транслировал убийства в даркнете. Канадский напряженный триллер «Красные комнаты» — фильм, с большим успехом показанный на кинофестивале в Карловых Варах.
Красавица Келли-Энн живет в небоскребе с огромными стеклянными окнами и по вечерам профессионально играет в онлайн-покер, пристально смотря в яркие экраны своего компьютера. В последнее время ее внимание захватил судебный процесс над Людовиком Шевалье, который зверски убил несколько девочек в онлайн-трансляции. Девушка ходит на каждое заседание, где присутствуют и поклонницы Шевалье, верящие в его невиновность. Пока присяжные слушают дело, Келли-Энн с задних рядов всматривается в лицо маньяка и все больше погружается в подробности трагедии, пока наконец не решает сама заглянуть в «красные комнаты» — место в даркнете, откуда подсудимый вел свои жуткие трансляции.
Зачем все это героине и что она надеется получить во всей этой истории, расскажут «Красные комнаты», фильм 2023 года.
- ППРежиссёр
Паскаль
Планте
- ЖГАктриса
Жюльетт
Гарьепи
- ЛБАктриса
Лори
Бабен
- ЭЛАктриса
Элизабет
Локас
- ММАктёр
Максвелл
МакКейб-Локос
- НТАктриса
Натали
Таннус
- ПШАктёр
Пьер
Шаньон
- ГТАктёр
Ги
Товетт
- ШОАктриса
Шарлотта
Обен
- МБАктриса
Мириам
Байяржон
- СБАктёр
Себастьен
Бюлак
- ФБАктёр
Фернандо
Бесерра
- СБАктриса
Симон
Билодо
- ЭКАктёр
Эрик
Кларк
- ФДАктёр
Фредерик
Де Гранпре
- ИДАктриса
Изабель
Далаж
- ППСценарист
Паскаль
Планте
- ФГХудожница
Фанни
Готье
- ЕЭРежиссёр дубляжа
Екатерина
Энтелис