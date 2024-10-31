Последний подозреваемый
Wink
Фильмы
Последний подозреваемый
9.22023, Последний подозреваемый
Детектив, Триллер115 мин18+

Последний подозреваемый (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Адвокат должна оправдать преступника, чтобы спасти свою дочь, которую держат в заложниках. Остросюжетный китайский триллер «Последний подозреваемый» — фильм о том, что порой приходится забыть о принципах ради спасения жизни.

Чэнь — настоящий профессионал адвокатского дела. В ее практике не случалось ни одного поражения. Именно поэтому ее выбрал таинственный незнакомец, который похитил ее дочь и теперь требует, чтобы Чэнь встала на защиту человека, приговоренного к смертной казни. Дело обвиняемого вновь попало в суд, потому что орудие убийства так и не было найдено. Чэнь приходится согласиться на условия похитителя и следовать его указаниям. На кону жизнь ее дочери, и адвокату предстоит найти нового подозреваемого, чтобы выиграть процесс. Но что, если это дело об убийстве гораздо запутаннее, чем ей казалось?

Получится ли у героини вернуть дочь в целости и сохранности? Об этом расскажет триллер «Последний подозреваемый» (2023). Фильм доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Китай
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.8 IMDb