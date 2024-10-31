Последний подозреваемый (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Адвокат должна оправдать преступника, чтобы спасти свою дочь, которую держат в заложниках. Остросюжетный китайский триллер «Последний подозреваемый» — фильм о том, что порой приходится забыть о принципах ради спасения жизни.



Чэнь — настоящий профессионал адвокатского дела. В ее практике не случалось ни одного поражения. Именно поэтому ее выбрал таинственный незнакомец, который похитил ее дочь и теперь требует, чтобы Чэнь встала на защиту человека, приговоренного к смертной казни. Дело обвиняемого вновь попало в суд, потому что орудие убийства так и не было найдено. Чэнь приходится согласиться на условия похитителя и следовать его указаниям. На кону жизнь ее дочери, и адвокату предстоит найти нового подозреваемого, чтобы выиграть процесс. Но что, если это дело об убийстве гораздо запутаннее, чем ей казалось?



Получится ли у героини вернуть дочь в целости и сохранности? Об этом расскажет триллер «Последний подозреваемый» (2023). Фильм доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

