Идеальное убийство (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.52022, The Good Neighbor
Триллер, Детектив100 мин18+
О фильме
Захватывающий триллер про американского журналиста, который решил начать новую жизнь в Латвии, но попал в передрягу, с участием Джонатана Риз Майерса. Из-за проблем на личном фронте Дэвид покидает США и отправляется в Ригу, где ему удается получить должность корреспондента в местном издании. Однажды машина Дэвида ломается, когда он возвращается домой, и на помощь ему приходит Роберт – одиночка с туманным прошлым, проживающий по соседству. Мужчины становятся друзьями, но их дружба практически сразу омрачается несчастьем – возвращаясь из бара, подвыпившие Дэвид и Роберт сбивают велосипедистку.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- ЛКАктёр
Люк
Клайнтенк
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ЭСАктриса
Элоиза
Смит
- ИФАктриса
Иева
Флоренс
- РРАктриса
Регина
Разума
- МБАктёр
Максим
Бусел
- ТДАктёр
Том
Дж. Бенедикт
- ЮСАктёр
Юрис
Стренга
- АБАктриса
Агнесе
Будовска
- СКСценарист
Силья
Клеменс
- РПСценарист
Росс
Патридж
- ДЭПродюсер
Дин
Элтит
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- ССОператор
Стефан
Сюпек