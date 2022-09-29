Захватывающий триллер про американского журналиста, который решил начать новую жизнь в Латвии, но попал в передрягу, с участием Джонатана Риз Майерса. Из-за проблем на личном фронте Дэвид покидает США и отправляется в Ригу, где ему удается получить должность корреспондента в местном издании. Однажды машина Дэвида ломается, когда он возвращается домой, и на помощь ему приходит Роберт – одиночка с туманным прошлым, проживающий по соседству. Мужчины становятся друзьями, но их дружба практически сразу омрачается несчастьем – возвращаясь из бара, подвыпившие Дэвид и Роберт сбивают велосипедистку.

