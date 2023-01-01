Криминальный город: Разборки в Пусане (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Третья часть известной серии криминальных боевиков о грозе коррумпированных полицейских в Корее — детективе Ма Сокто. 2015 год. В городе Инчхон нечистый на руку сотрудник наркоотдела Чу Сончхоль вместе с командой помощников крадет у якудза партию нового синтетического наркотика под названием хайпер. Он гораздо опаснее аналогов и уже привел к целому ряду смертей, чем привлек внимание знаменитого детектива Ма Сокто и его коллег. Расследуя исчезновение полицейского и трагическую гибель невинной девушки, Сокто оказывается в самом центре противостояния японской и китайской мафии. Ситуация осложняется, когда якудза поручает жестокому убийце Рики вернуть краденый товар. Головорез не остановится ни перед чем, чтобы выполнить задание. Сможет ли Ма Сокто справиться с опасными преступниками и предотвратить распространение хайпера, расскажет фильм «Криминальный город: Разборки в Пусане» 2023 года — смотреть онлайн его можно на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- ЛСРежиссёр
Ли
Сан-ён
- Актёр
Ма
Дон-сок
- ЛДАктёр
Ли
Джун-хёк
- МААктёр
Мунэтака
Аоки
- КМАктёр
Ким
Мин-джэ
- ЛДАктёр
Ли
Джи-хун
- КГАктёр
Ко
Гю-пхиль
- АСАктёр
Ан
Сэ-хо
- ЧСАктёр
Чон
Сок-хо
- ЛБАктёр
Ли
Бом-су
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- ЧУСценарист
Чха
У-джин
- Продюсер
Ма
Дон-сок
- КХПродюсер
Ким
Хон-бэк
- ЧВПродюсер
Чан
Вон-сок
- ЮЁПродюсер
Ю
Ён-чхэ
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ПГХудожник
Пан
Гиль-сон
- НДХудожница
Нам
Джи-су
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- МЁКомпозитор
Мок
Ён-джин