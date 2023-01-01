Криминальный город: Разборки в Пусане (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Третья часть известной серии криминальных боевиков о грозе коррумпированных полицейских в Корее — детективе Ма Сокто. 2015 год. В городе Инчхон нечистый на руку сотрудник наркоотдела Чу Сончхоль вместе с командой помощников крадет у якудза партию нового синтетического наркотика под названием хайпер. Он гораздо опаснее аналогов и уже привел к целому ряду смертей, чем привлек внимание знаменитого детектива Ма Сокто и его коллег. Расследуя исчезновение полицейского и трагическую гибель невинной девушки, Сокто оказывается в самом центре противостояния японской и китайской мафии. Ситуация осложняется, когда якудза поручает жестокому убийце Рики вернуть краденый товар. Головорез не остановится ни перед чем, чтобы выполнить задание. Сможет ли Ма Сокто справиться с опасными преступниками и предотвратить распространение хайпера, расскажет фильм «Криминальный город: Разборки в Пусане» 2023 года — смотреть онлайн его можно на Wink.





