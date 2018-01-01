Wink
Криминальный город: Разборки в Пусане
Актёры и съёмочная группа фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане»

Режиссёры

Ли Сан-ён

Lee Sang-yong
Режиссёр

Актёры

Ма Дон-сок

Ma Dong-seok
АктёрMa Seok-do
Ли Джун-хёк

Lee Joon-hyeok
АктёрJoo Seong-cheol
Мунэтака Аоки

Munetaka Aoki
АктёрRiki
Ким Мин-джэ

Kim Min-jae
АктёрKim Man-jae
Ли Джи-хун

Lee Ji-hoon
АктёрYang Jong-soo
Ко Гю-пхиль

Ko Gyoo-pil
АктёрCho-rong
Ан Сэ-хо

An Se-ho
АктёрTomo
Чон Сок-хо

Jeon Seok-ho
АктёрKim Yang-ho
Ли Бом-су

Lee Beom-soo
АктёрJang Tae-soo
Дзюн Кунимура

Jun Kunimura
АктёрChairman Ichijo

Сценаристы

Чха У-джин

Cha Woo-jin
Сценарист

Продюсеры

Ма Дон-сок

Ma Dong-seok
Продюсер
Ким Хон-бэк

Kim Hong-baek
Продюсер
Чан Вон-сок

Jang Won-seok
Продюсер
Ю Ён-чхэ

Yoo Yeong-chae
Продюсер

Актёры дубляжа

Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Павел Дорофеев

Актёр дубляжа
Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа

Художники

Пан Гиль-сон

Bang Gil-seong
Художник
Нам Джи-су

Nam Ji-soo
Художница

Монтажёры

Ким Сон-мин

Kim Seon-min
Монтажёр

Композиторы

Мок Ён-джин

Mok Yeong-jin
Композитор