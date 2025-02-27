Телефонные мошенники (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Обанкротившаяся хозяйка прачечной отправляется в Китай — на охоту за преступниками, лишившими ее денег. Корейская комедия «Телефонные мошенники» — фильм, основанный на реальных событиях, об обычной женщине, ставшей грозой аферистов.



Одинокая мать двоих детей Ким Токхи как никогда нуждается в деньгах. В ее прачечной случился пожар, и у семьи не осталось источников дохода. Тут ей звонит сотрудник банка, обещая кредит на невероятно выгодных условиях. Токхи следует всем указаниям, но в конце разговора понимает, что отдала все сбережения преступникам. На полицию надежды нет — она завалена схожими делами и не может помочь. Однако чуть позже тот же мошенник звонит Токхи еще раз, чтобы попросить о помощи: его держат в плену китайские гангстеры, заставляя обманывать людей. Отчаявшаяся женщина решает взять расследование в свои руки и в компании верных подруг едет в Китай, чтобы положить конец преступлениям.



