Телефонные мошенники (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

8.52023, Телефонные мошенники
Детектив, Криминал108 мин18+

О фильме

Обанкротившаяся хозяйка прачечной отправляется в Китай — на охоту за преступниками, лишившими ее денег. Корейская комедия «Телефонные мошенники» — фильм, основанный на реальных событиях, об обычной женщине, ставшей грозой аферистов.

Одинокая мать двоих детей Ким Токхи как никогда нуждается в деньгах. В ее прачечной случился пожар, и у семьи не осталось источников дохода. Тут ей звонит сотрудник банка, обещая кредит на невероятно выгодных условиях. Токхи следует всем указаниям, но в конце разговора понимает, что отдала все сбережения преступникам. На полицию надежды нет — она завалена схожими делами и не может помочь. Однако чуть позже тот же мошенник звонит Токхи еще раз, чтобы попросить о помощи: его держат в плену китайские гангстеры, заставляя обманывать людей. Отчаявшаяся женщина решает взять расследование в свои руки и в компании верных подруг едет в Китай, чтобы положить конец преступлениям.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb