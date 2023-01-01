Крипто шторм (фильм, 2023) смотреть онлайн

Специальный отдел по борьбе с коррупцией расследует дело банка, подозреваемого в незаконных рыночных манипуляциях. Криминальный боевик из Гонконга «Крипто шторм» — фильм о новых технологиях и мошенниках, которые их используют.



Санг Цымань — президент гонконгского банка, переживающего не лучшие времена. Чтобы исправить его финансовое положение, Цымань пытается убедить совет директоров купить платформу для обмена криптовалюты. Однако его сводный брат Цыхин вместе с хитрой мачехой уверены, что гораздо выгоднее будет продать банк. Ситуация осложняется еще больше, когда на жизнь одного из сотрудников совершают покушение. Теперь деятельностью банка заинтересовывается детектив из отдела по борьбе с коррупцией Лок Ятфун. Чтобы доказать, что руководство замешано в отмывании денег, Ятфун внедряет в ряды сотрудников крота, а также нанимает девушку-хакера, которая писала программное обеспечение для криптообменной платформы.



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