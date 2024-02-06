Чистильщик бассейнов (фильм, 2023) смотреть онлайн

Чистильщик бассейнов
5.52023, Poolman
Комедия, Детектив99 мин18+
Патлатый разгильдяй пытается раскрыть коррупционный заговор. Режиссерский дебют Криса Пайна со звездным актерским составом
О фильме

Непробиваемый оптимист, занимающийся чисткой бассейнов, начинает расследование, которое должно привести к раскрытию заговора. Комедийный детектив со звездным кастом, режиссерский дебют актера Криса Пайна с отсылками к «Большому Лебовски» и «Под Сильвер-Лэйк».

Даррен Барренман обожает Лос-Анджелес. В одном из престижных районов Голливуда он работает чистильщиком бассейнов, но в основном проводит беззаботные и ленивые дни на солнце, а иногда даже сражается за благосостояние любимого города в суде. Стечение обстоятельств приводит Даррена к мысли, что в его родном местечке не все чисто. Так что он затевает собственное расследование, в котором замешаны коррумпированный политик, голливудские проходимцы и алчный земельный агент. Разобраться в запутанном заговоре ему помогают старые друзья, знающие его эксцентричный характер как свои пять пальцев.

Какой будет разгадка таинственного дела и сможет ли веселая компания прижать виновных? Узнаете, если будете смотреть «Чистильщик бассейнов», фильм 2023 года с Крисом Пайном, Дэнни ДеВито и Дженнифер Джейсон Ли, — удобнее всего это сделать на нашем видеосервисе.

Страна
США
Жанр
Комедия, Детектив
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.0 IMDb