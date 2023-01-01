Биография

Дженнифер Джейсон Ли — американская актриса, которая известна и как певица, сценарист, режиссер. За годы карьеры номинировалась на премию Британской академии кино и телеискусств, а также «Оскар» и «Золотой глобус». Родилась в Лос-Анджелесе 5 февраля 1962 года. Родители девочки были напрямую связаны с кинобизнесом, поэтому все ее детство прошло на съемочных площадках. Это повлияло на выбор карьеры. Первые роли Дженнифер Джейсон Ли были эпизодическими и зачастую даже без реплик. Так продолжалось около пяти лет, пока ее не позвали в фильм «Лучшая девочка на свете». Для этой роли Дженнифер пришлось сильно похудеть, что в совокупности с хорошей актерской игрой привлекло внимание режиссеров и продюсеров. Затем были «Плоть и кровь», «Последний поворот на Бруклин» и «Одинокая белая женщина», которые обеспечили молодой актрисе успех. А последующие фильмы «Миссис Паркер и порочный круг» и «Джорджия» принесли ряд номинаций на кинопремии, как и культовый триллер «Экзистенция». Спустя несколько лет она занялась собственным проектом «Годовщина», где была и сценаристом, и режиссером. Творческая биография Дженнифер Джейсон Ли показывает, что она не гонится за успехом – она отказалась от многих ролей, которые прославили в итоге других актрис. Дженнифер предпочитает воплощать на экране сложные образы женщин с внутренним конфликтом.