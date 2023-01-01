Экзистенция (фильм, 1999) смотреть онлайн

На закрытой презентации виртуальной игры под названием «Экзистенция» на ее создательницу Аллегру Гелла совершает покушение сумасшедший убийца! Вынужденная спасаться бегством, Аллегра подключает младшего сотрудника к тестированию поврежденной системы тем, что … убеждает его сыграть в Экзистенцию вместе с ней! События разворачиваются так, что угроза их реальной жизни пересекается с виртуальными событиями в игре.



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