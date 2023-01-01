Экзистенция
Wink
Фильмы
Экзистенция
7.41999, eXistenZ
Фантастика93 мин18+

Экзистенция (фильм, 1999) смотреть онлайн

О фильме

На закрытой презентации виртуальной игры под названием «Экзистенция» на ее создательницу Аллегру Гелла совершает покушение сумасшедший убийца! Вынужденная спасаться бегством, Аллегра подключает младшего сотрудника к тестированию поврежденной системы тем, что … убеждает его сыграть в Экзистенцию вместе с ней! События разворачиваются так, что угроза их реальной жизни пересекается с виртуальными событиями в игре.

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Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

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