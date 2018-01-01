Wink
Экзистенция
Актёры и съёмочная группа фильма «Экзистенция»

Актёры и съёмочная группа фильма «Экзистенция»

Режиссёры

Дэвид Кроненберг

David Cronenberg
Режиссёр

Актёры

Дженнифер Джейсон Ли

Jennifer Jason Leigh
Актриса
Джуд Лоу

Jude Law
Актёр
Иэн Холм

Ian Holm
Актёр
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
Актёр
Дон Маккеллар

Don McKellar
Актёр
Каллум Кит Ренни

Callum Keith Rennie
Актёр
Кристофер Экклстон

Christopher Eccleston
Актёр
Сара Полли

Sarah Polley
Актриса
Роберт А. Силверман

Robert A. Silverman
Актёр
Оскар Хсю

Oscar Hsu
Актёр
Крис Лемке

Kris Lemche
Актёр
Вик Сахай

Vik Sahay
Актёр
Керстен Джонсон

Kirsten Johnson
Актриса
Джеймс Киршнер

James Kirchner
Актёр
Балаж Коош

Balázs Koós
Актёр
Джерри Куигли

Gerry Quigley
Актёр

Сценаристы

Дэвид Кроненберг

David Cronenberg
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Кроненберг

David Cronenberg
Продюсер
Андрас Хамори

András Hámori
Продюсер
Роберт Лантош

Robert Lantos
Продюсер
Дэймон Брайант

Damon Bryant
Продюсер

Художники

Кэрол Спайэр

Carol Spier
Художница
Тамара Деверелл

Tamara Deverell
Художница
Денис Кроненберг

Denise Cronenberg
Художница
Элинор Роуз Гэлбрейт

Elinor Rose Galbraith
Художница

Монтажёры

Рональд Сандерс

Ronald Sanders
Монтажёр

Операторы

Питер Сушицки

Peter Suschitzky
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Howard Shore
Композитор