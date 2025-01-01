Сумрак ночи (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший гангстер пытается найти виновников смерти родного брата, обстоятельства гибели которого подозрительно напоминают роман известного писателя. Корейская криминальная драма «Сумрак ночи» — фильм о том, куда приводит желание отомстить.



В прошлом Минтхэ работал на корейскую мафию и отсидел за это в тюрьме. Однажды ему сообщают, что родной брат по имени Соктхэ найден мертвым. У Соктхэ было немало врагов, поэтому потенциальных убийц может быть множество, в том числе и его девушка Мунён, загадочным образом пропавшая без вести. Еще больше запутывает дело бестселлер «Сумрак ночи» известного писателя Кан Хорёна. Его сюжет странным образом предсказал смерть Соктхэ.



Сможет ли Минтхэ распутать клубок загадок, расскажет «Сумрак ночи» (2025). Фильм, наполненный неожиданными поворотами, можно смотреть онлайн на Wink.



Сумрак ночи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.