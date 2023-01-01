Wink
Фильмы
Сумрак ночи
Актёры и съёмочная группа фильма «Сумрак ночи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сумрак ночи»

Режиссёры

Ким Джин-хван

Ким Джин-хван

Kim Jin-hwang
Режиссёр

Актёры

Ким Нам-гиль

Ким Нам-гиль

Kim Nam-gil
АктёрKang Ho-ryeong
Ли Соль

Ли Соль

Lee Seol
АктрисаDetective Min
Чан Нам-бу

Чан Нам-бу

Jang Nam-boo
АктёрGang-ho
Хо Сон-тхэ

Хо Сон-тхэ

Heo Seong-tae
АктёрDetective Park
Ха Джон-у

Ха Джон-у

Ha Jeong-woo
АктёрBae Min-tae
Чон Ман-щик

Чон Ман-щик

Jeong Man-shik
АктёрChang-mo
Ким Чхан-хён

Ким Чхан-хён

Kim Chan-hyeong
АктёрJae-man
Ю Да-ин

Ю Да-ин

Yoo Da-in
АктрисаMoon-yeong
Пак Чон-хван

Пак Чон-хван

Park Jong-hwan
АктёрBae Seok-tae
Лим Сон-джэ

Лим Сон-джэ

Lim Seong-jae
АктёрByeong-gyoo

Сценаристы

Ким Джин-хван

Ким Джин-хван

Kim Jin-hwang
Сценарист

Продюсеры

Хан Джэ-док

Хан Джэ-док

Han Jae-deok
Продюсер

Монтажёры

Ким Сан-бом

Ким Сан-бом

Kim Sang-beom
Монтажёр

Композиторы

Хван Сан-джун

Хван Сан-джун

Hwang Sang-joon
Композитор