Актёры и съёмочная группа фильма «Сумрак ночи»
Режиссёры
Актёры
АктёрKang Ho-ryeong
Ким Нам-гильKim Nam-gil
АктрисаDetective Min
Ли СольLee Seol
АктёрGang-ho
Чан Нам-буJang Nam-boo
АктёрDetective Park
Хо Сон-тхэHeo Seong-tae
АктёрBae Min-tae
Ха Джон-уHa Jeong-woo
АктёрChang-mo
Чон Ман-щикJeong Man-shik
АктёрJae-man
Ким Чхан-хёнKim Chan-hyeong
АктрисаMoon-yeong
Ю Да-инYoo Da-in
АктёрBae Seok-tae
Пак Чон-хванPark Jong-hwan
АктёрByeong-gyoo