Тревожный звонок (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Телефонистка становится единственной надеждой женщины, которая стала жертвой похищения. Фильм «Тревожный звонок» — британский триллер, действие которого полностью разворачивается в одном помещении.



1964 год, Нормандские острова. Агнес — единственная телефонистка, работающая на станции в Олдерни. Ее обязанности монотонны, она говорит одно и то же всем, кто ей звонит, и встает с рабочего места либо для того, чтобы размяться, либо чтобы пойти домой. Но вот однажды поступает необычный вызов: женщина по имени Марта попала в беду и просит о помощи. Все указывает на то, что ее похитили, но полиция бессильна — слишком мало зацепок. Теперь судьба Марты зависит только от Агнес, которая пытается сделать все, чтобы спасти незнакомку.



Что она предпримет теперь, вы узнаете из триллера «Тревожный звонок» 2023 года. Смотреть онлайн его можно на видеосервисе Wink.

