Фабрика троллей (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Репортёр Лим Сан-джин написал статью, в которой обличил одну корпорацию во влиянии на испытания высокотехнологичного прибора, разработанного небольшой компанией, и последующей краже технологии. Статья вызывает мощный резонанс, но корпорация предоставляет доказательства своей невиновности и обвиняет журналиста в подтасовке фактов, в результате чего главред отправляет его в продолжительный отпуск. Некоторое время спустя на Сан-джина выходит молодой человек, утверждающий, что он с приятелями работает в так называемой фабрике троллей — объединении, созданном для манипулирования общественным мнением.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Детектив
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АГРежиссёр
Ан
Гук-чин
- ССАктёр
Сон
Сок-ку
- КДАктёр
Ким
Дон-хви
- КСАктёр
Ким
Сон-чхоль
- ХГАктёр
Хон
Гён
- ЛСАктёр
Ли
Со-хван
- ЧДАктёр
Чхве
Дон-мун
- ЛСАктриса
Ли
Сон-хи
- КХАктёр
Ким
Хи-вон
- КДАктёр
Ким
Джун-хан
- ЛДАктёр
Ли
Дэвид
- КГАктёр
Ким
Гю-бэк
- НДАктёр
Нам
Джин-бок
- ХСАктёр
Хон
Сок-пин
- АГСценарист
Ан
Гук-чин
- ЧГСценарист
Чан
Ган-мён
- КЮПродюсер
Ким
Ю-гён
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук