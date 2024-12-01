Фабрика троллей (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Репортёр Лим Сан-джин написал статью, в которой обличил одну корпорацию во влиянии на испытания высокотехнологичного прибора, разработанного небольшой компанией, и последующей краже технологии. Статья вызывает мощный резонанс, но корпорация предоставляет доказательства своей невиновности и обвиняет журналиста в подтасовке фактов, в результате чего главред отправляет его в продолжительный отпуск. Некоторое время спустя на Сан-джина выходит молодой человек, утверждающий, что он с приятелями работает в так называемой фабрике троллей — объединении, созданном для манипулирования общественным мнением.

